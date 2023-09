DIMANCHE EN FAMILLE – LES FILLES NE SONT PAS DES POUPÉES DE CHIFFON 15 Route de Manom Thionville, 11 février 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Spectacle Les filles ne sont pas des poupées de chiffon

Dans un pays où les familles sans fils sont bannies, Ella a le malheur de naître la dernière d’une fratrie de quatre filles. Pour ses parents, c’est décidé, elle sera un garçon pour le monde extérieur. C’est donc sous les traits de Eli, que la jeune fille découvre toute la liberté qui lui est offerte du fait de sa nouvelle condition

d’homme. Mais alors que son quinzième anniversaire approche, la tradition frappe une nouvelle fois. Ella doit redevenir femme pour se marier…

12h15 : Brunch (sur réservation)

14h : Pour les parents – Sieste musicale

14h : Pour les enfants : Atelier dès 8 ans. Tout public

Dimanche 2024-02-11 11:00:00 fin : 2024-02-11 . 5 EUR.

15 Route de Manom NEST (Site du Théâtre en Bois)

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Les filles ne sont pas des poupées de chiffon show

In a country where families without sons are banned, Ella has the misfortune to be born the last of four girls. Her parents have decided that she will be a boy for the outside world. And so, in the guise of Eli, the young girl discovers all the freedom offered to her by her new condition as a man

condition. But as her fifteenth birthday approaches, tradition strikes again. Ella must become a woman again in order to get married?

12:15pm: Brunch (reservation required)

2pm: For parents – Musical siesta

2pm: For children : Workshop from age 8

Les filles ne sont pas des poupées de chiffon show

En un país donde las familias sin hijos varones están prohibidas, Ella tiene la desgracia de nacer la última de cuatro niñas. Sus padres han decidido que será un niño para el mundo exterior. Así que es disfrazada de Eli como la joven descubre toda la libertad que le permite su nueva condición de hombre

como hombre. Pero cuando se acerca su decimoquinto cumpleaños, la tradición vuelve a golpearla. Ella debe volver a ser mujer para poder casarse..

12.15 h: Brunch (reserva obligatoria)

14.00 h: Para los padres – Siesta musical

14h: Para los niños : Taller a partir de 8 años

Spektakel Mädchen sind keine Stoffpuppen

In einem Land, in dem Familien ohne Söhne verboten sind, hat Ella das Pech, als letztes von vier Mädchen geboren zu werden. Für ihre Eltern steht fest, dass sie für die Außenwelt ein Junge sein wird. In der Rolle des Eli entdeckt das Mädchen die Freiheit, die ihr durch ihre neue Situation gegeben ist

als Mann zu erleben. Doch als ihr fünfzehnter Geburtstag näher rückt, schlägt die Tradition erneut zu. Ella muss wieder zur Frau werden, um heiraten zu können?

12.15 Uhr: Brunch (mit Reservierung)

14:00 Uhr: Für die Eltern: Musikalische Siesta

14:00 Uhr: Für die Kinder : Workshop ab 8 Jahren

