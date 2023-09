SPECTACLES – COMME MOI JE 15 Route de Manom Thionville, 22 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Une petite fille naît un soir de neige, seule, remplie de questions qui se bousculent. Puis, elle croise un philosophe qui l’aide à trouver des réponses. entre jeu d’acteurs, marionnettes, musique, théâtre d’ombres et tricot, un spectacle pour s’ouvrir à la philosophie.

Dès 5 ans.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 11:00:00 fin : 2023-12-22 12:00:00. 5 EUR.

15 Route de Manom NEST (Site du Théâtre en Bois)

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A little girl is born on a snowy evening, alone and full of questions. Then she meets a philosopher who helps her find the answers. With acting, puppetry, music, shadow theater and knitting, this is a show to open your mind to philosophy.

Ages 5 and up.

Una niña nace en una noche de nieve, sola y llena de preguntas. Con actuaciones, títeres, música, teatro de sombras y punto, este espectáculo abre las puertas a la filosofía.

A partir de 5 años.

Ein kleines Mädchen wird in einer verschneiten Nacht geboren, allein, voller Fragen, die sich überschlagen. Dann begegnet sie einem Philosophen, der ihr hilft, Antworten zu finden. Zwischen Schauspiel, Marionetten, Musik, Schattentheater und Stricken, ein Schauspiel, um sich der Philosophie zu öffnen.

Ab 5 Jahren.

