MARCHÉ D’HIVER 15 route de Manom Thionville, 21 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Pour célébrer le solstice d’hiver, c’est à un spectacle culinaire que nous vous invitons : Vivres ! Immergés dans une cuisine conçue pour l’occasion, les artistes, les paysans et leurs produits seront les acteurs de votre soirée ! Également au menu – Comment moi je, un spectacle qui invite à la philosophie, à voir dès 5 ans

entrée libre

VIVRES ! La nuit la plus longue en bouche de Nicolas Simarik et Olivier Veillon

Comment moi je de Marie Levavasseur, compagnie Les Oyates

Théâtre d’objets et marionnettes, pour tous les âges à partir de 5 ans. Tout public

Vendredi 2023-12-21 17:00:00 fin : 2023-12-22 . 0 EUR.

15 route de Manom Théâtre en Bois (NEST)

Thionville 57100 Moselle Grand Est



To celebrate the winter solstice, we invite you to a culinary show: Vivres! Immersed in a kitchen designed just for the occasion, artists, farmers and their produce will be the actors of your evening! Also on the menu – Comment moi je, a philosophical show for ages 5 and up

free admission

LIVING! La nuit la plus longue en bouche by Nicolas Simarik and Olivier Veillon

Comment moi je by Marie Levavasseur, Les Oyates company

Object and puppet theater, for all ages 5 and up

Para celebrar el solsticio de invierno, le invitamos a una extravagancia culinaria: ¡Vivres! Inmersos en una cocina diseñada para la ocasión, los artistas, los agricultores y sus productos serán los protagonistas de la velada También en el menú: Comment moi je, un espectáculo que invita a reflexionar sobre la filosofía, para mayores de 5 años

entrada gratuita

VIVIR La nuit la plus longue en bouche de Nicolas Simarik y Olivier Veillon

Comment moi je de Marie Levavasseur, compañía Les Oyates

Teatro de objetos y marionetas, para todas las edades a partir de 5 años

Zur Feier der Wintersonnenwende laden wir Sie zu einem kulinarischen Spektakel ein: Vivres! In einer eigens für diesen Anlass entworfenen Küche werden die Künstler, die Bauern und ihre Produkte die Akteure Ihres Abends sein! Ebenfalls auf der Speisekarte: Comment moi je, eine Aufführung, die zum Philosophieren einlädt und ab 5 Jahren zu sehen ist

freier Eintritt

VIVRES! Die längste Nacht im Mund von Nicolas Simarik und Olivier Veillon

Comment moi je von Marie Levavasseur, compagnie Les Oyates

Objekt- und Marionettentheater, für alle Altersgruppen ab 5 Jahren

