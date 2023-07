SPECTACLE – TEXTES SANS FRONTIÈRES 15 Route de Manom Thionville, 17 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Cette année, c’est l’Afrique qui est mise à l’honneur de cet événement qui célèbre des auteurs contemporains venus d’ailleurs. Venez écouter leurs mots mis en voix par des comédiens et metteurs en scène luxembourgeois, français et belges. Une belle ouverture au monde.

11H – Et Caetera[NZ1] de Kouam Tawa (Cameroun)

12H – Brunch (sur réservation : 16€)

13H30 – J’ai rendez-vous avec diEU d’Asiimwe Deborah Kawe (Ouganda)

14H30 – Les Filles de Chibok : notre histoire de Wolé Oguntokun (Nigéria)

15H30 – Les Inamovibles de Sèdjro Giovanni Houansou (Bénin). Tout public

Dimanche 2023-12-17 11:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. 16 EUR.

15 Route de Manom Théätre en Bois

Thionville 57100 Moselle Grand Est



This year, the spotlight is on Africa, where contemporary authors from elsewhere are celebrated. Come and listen to their words put to voice by Luxembourg, French and Belgian actors and directors. A great way to open up to the world.

11H – Et Caetera[NZ1] by Kouam Tawa (Cameroon)

12H – Brunch (reservation required: 16?)

1:30 pm – J?ai rendez-vous avec diEU by Asiimwe Deborah Kawe (Uganda)

2:30 PM – The Girls of Chibok: Our Story by Wolé Oguntokun (Nigeria)

3:30 PM – Les Inamovibles by Sèdjro Giovanni Houansou (Benin)

Este año, África es la protagonista de este acontecimiento que rinde homenaje a los autores contemporáneos del resto del mundo. Venga a escuchar sus palabras puestas en palabras por actores y directores de Luxemburgo, Francia y Bélgica. Una buena manera de abrir los ojos al mundo.

11.00 h – Et Caetera[NZ1] de Kouam Tawa (Camerún)

12.00 h – Brunch (reserva obligatoria: 16 euros)

13.30 h – Tengo una cita con diEU, de Asiimwe Deborah Kawe (Uganda)

14.30 h – Las niñas de Chibok: nuestra historia, por Wolé Oguntokun (Nigeria)

15.30 h – Les Inamovibles, de Sèdjro Giovanni Houansou (Benín)

Dieses Jahr steht Afrika im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, bei der zeitgenössische Autoren aus anderen Ländern gefeiert werden. Hören Sie ihren Worten zu, die von luxemburgischen, französischen und belgischen Schauspielern und Regisseuren in eine Stimme gefasst werden. Eine schöne Öffnung zur Welt.

11H – Et Caetera[NZ1] von Kouam Tawa (Kamerun)

12H – Brunch (mit Reservierung: 16?)

13.30 Uhr – J?ai rendez-vous avec diEU von Asiimwe Deborah Kawe (Uganda)

14:30 Uhr – Die Mädchen von Chibok: Unsere Geschichte von Wolé Oguntokun (Nigeria)

15.30 Uhr – Die Unabsetzbaren von Sèdjro Giovanni Houansou (Benin)

