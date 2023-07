DIMANCHE EN FAMILLE – SPECTACLE GROU 15 route de Manom Thionville, 30 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Dimanche en famille de 8 à 99 ans

Spectacle Grou !

Les compagnies Les Renards / Effet Mer vous invitent à un voyage épique à travers le Temps, à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. Excitation de la curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

La journée sera composée d’un spectacle à 11h, puis d’un brunch à 12h15, à 14h pour les parents une sieste musicale et pour les enfants à partir de 8 ans un atelier.. Tout public

Vendredi 2023-11-30 14:30:00 fin : 2023-12-01 . 10 EUR.

15 route de Manom Théâtre en bois

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Family Sunday from 8 to 99

Grou show!

Les Renards / Effet Mer invite you on an epic journey through time, to discover our origins and ancestors. An ode to human life and its sometimes absurd, sometimes magical evolution. Exciting curiosity for a joyful march towards the future.

The day will include a show at 11 a.m., followed by brunch at 12:15 p.m., a musical siesta for parents at 2 p.m. and a workshop for children aged 8 and over.

Domingo familiar de 8 a 99 años

¡Espectáculo Grou!

Les Renards / Effet Mer le invitan a un viaje épico en el tiempo, al encuentro de nuestros orígenes y nuestros antepasados. Una oda a la vida humana y a su evolución, a veces absurda, a veces mágica. Emocionante curiosidad en una alegre marcha hacia el futuro.

La jornada incluirá un espectáculo a las 11.00 h, seguido de un brunch a las 12.15 h, una siesta musical para los padres a las 14.00 h y un taller para niños a partir de 8 años.

Familiensonntag von 8 bis 99 Jahren

Spektakel Grou!

Die Kompanien Les Renards / Effet Mer laden Sie zu einer epischen Reise durch die Zeit ein, auf der Sie unseren Ursprüngen und Vorfahren begegnen. Eine Ode an das menschliche Leben und seine Entwicklung, die mal absurd, mal magisch ist. Erregung der Neugierde für einen fröhlichen Marsch in die Zukunft.

Der Tag besteht aus einer Aufführung um 11 Uhr, dann einem Brunch um 12.15 Uhr, um 14 Uhr für die Eltern eine musikalische Siesta und für Kinder ab 8 Jahren einen Workshop.

Mise à jour le 2023-07-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME