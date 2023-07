SPECTACLE UTOPIE – VIANDE 15 Route de manom Thionville, 22 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Une fable rouge sang

Eda, jeune ministre, s’apprête à prendre une mesure écologiste historique : interdire la consommation de viande. Elle est soutenue par son mari et leur jeune fille au pair. Mais pour Georges, artisan boucher, cette résolution sonne comme le glas. Quel est l’impact d’un discours, d’une menace, d’un mot, sur un individu, une société, le monde ? interroge Alexandre Horréard, auteur de ce texte lauréat de plusieurs prix. Dans Utopie Viande, quatre personnages s’expriment tout en commentant leurs sensations, pensées et gestes à voix haute, à la fois acteurs et conteurs de leurs vies. Ecologie, patriarcat, rapport au pouvoir et à la violence… les thèmes de cette uchronie résonnent fort avec l’actualité. Et les mots sont ici des armes tranchantes, qu’il s’agisse de la sphère privée ou publique. Au côté du quatuor de comédiens, cœur battant du spectacle, un musicien sonorise le récit en direct, donnant tout son poids à l’âpreté du monde qui se dessine. Percutant.

Co-réalisation avec l’Espace Bernard-Marie Koltès – Metz. Adultes

Mercredi 2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 . 18.99 EUR.

15 Route de manom Théâtree en Bois

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A blood-red fable

Eda, a young minister, is about to take a historic ecological step: banning the consumption of meat. She is supported by her husband and their young au pair. But for Georges, an artisan butcher, this resolution sounds like the death knell. What is the impact of a speech, a threat, a word, on an individual, a society, the world? asks Alexandre Horréard, author of this award-winning text. In Utopie Viande, four characters express themselves while commenting aloud on their sensations, thoughts and gestures, at once actors and storytellers of their lives. Ecology, patriarchy, relationships to power and violence? the themes of this uchronia resonate strongly with current events. And words are sharp weapons here, whether in the private or public sphere. Alongside the quartet of actors, the beating heart of the show, a musician adds live sound to the narrative, giving full weight to the harshness of the world that unfolds. A powerful show.

Co-produced with Espace Bernard-Marie Koltès ? Metz

Una fábula roja como la sangre

Eda, una joven ministra, está a punto de dar un paso ecológico histórico: prohibir el consumo de carne. Cuenta con el apoyo de su marido y de su joven au pair. Pero para Georges, un carnicero artesano, esta resolución suena a sentencia de muerte. ¿Cuál es el impacto de un discurso, de una amenaza, de una palabra, sobre un individuo, una sociedad, el mundo? se pregunta Alexandre Horréard, autor de este texto multipremiado. En Utopie Viande, cuatro personajes se expresan mientras comentan en voz alta sus sensaciones, pensamientos y gestos, a la vez actores y narradores de sus vidas. Ecología, patriarcado, relación con el poder y la violencia… los temas de esta ucronía resuenan con fuerza en la actualidad. Y las palabras son aquí armas afiladas, tanto en la esfera privada como en la pública. Junto al cuarteto de actores, corazón palpitante del espectáculo, un músico añade sonido en directo a la narración, dando todo su peso a la crudeza del mundo que va tomando forma. Un espectáculo poderoso.

Coproducido con el Espace Bernard-Marie Koltès ? Metz

Eine blutrote Fabel

Die junge Ministerin Eda bereitet sich auf eine historische Umweltmaßnahme vor: das Verbot des Fleischkonsums. Sie wird dabei von ihrem Mann und ihrem Au-pair-Mädchen unterstützt. Für Georges, einen Metzgermeister, ist dieser Vorsatz jedoch das Ende. Wie wirkt sich eine Rede, eine Drohung, ein Wort auf ein Individuum, eine Gesellschaft, die Welt aus? », fragt Alexandre Horréard, der Autor dieses preisgekrönten Textes. In Utopie Er Fleisch kommentieren vier Personen ihre Empfindungen, Gedanken und Gesten mit lauter Stimme, sie sind gleichzeitig Schauspieler und Erzähler ihres Lebens. Ökologie, Patriarchat, das Verhältnis zu Macht und Gewalt – die Themen dieser Uchronie haben einen starken Bezug zur Gegenwart. Und Worte sind hier scharfe Waffen, ob im privaten oder im öffentlichen Bereich. Neben dem Schauspielerquartett, dem Herzstück des Stücks, untermalt ein Musiker die Erzählung mit Live-Sounds und verleiht der Schärfe der Welt, die sich hier abzeichnet, ihr ganzes Gewicht. Das ist eindringlich.

Co-Regie mit dem Espace Bernard-Marie Koltès ? Metz

