FACE À LA MÈRE – JEAN RENÉ LEMOINE – ALEXANDRA TOBELAIM 15 route de Manom Thionville, 14 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Le chant d’amour d’un fils à sa mère

Face à la mère, c’est d’abord un texte bâti sur une histoire vraie. Celle, tragique, de Jean-René Lemoine, dont la mère a été assassinée, loin de lui, dans un Haïti en proie à la violence. Quelques années après, le fils décide de lui confier, par-delà la mort, ce qu’il n’a jamais su ou jamais osé lui dire, en un vaste monologue poétique. Jean-René Lemoine avait interprété ce texte seul sur scène, il y a une dizaine d’années. Pour lui donner encore plus d’amplitude et d’universalité, Alexandra Tobelaim a, elle, choisi de le confier à un « choeur » de trois comédiens. Elle a aussi souhaité y mêler une partition musicale composée par Olivier Mellano. Sur scène, une batterie, une contrebasse et une guitare rythment et accompagnent ce chant à l’absente, lui conférant un vrai supplément d’émotion. À la clé, au-delà des remords et de la noirceur, plus qu’un apaisement : un retour à la lumière, une célébration de la vie.. Tout public

Jeudi 2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-15 . 15 EUR.

15 route de Manom Théâtre en bois

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A son’s love song to his mother

Face à la mère is first and foremost a text based on a true story. It is the tragic story of Jean-René Lemoine, whose mother was murdered, far from him, in a Haiti plagued by violence. A few years later, the son decides to confide in her, beyond death, what he never knew or never dared to tell her, in a vast poetic monologue. Jean-René Lemoine had performed this text alone on stage, about ten years ago. To give it even more amplitude and universality, Alexandra Tobelaim has chosen to entrust it to a « choir » of three actors. She also wanted to include a musical score composed by Olivier Mellano. On stage, a drum kit, a double bass and a guitar give rhythm and accompaniment to this song to the absent, giving it a real emotional boost. Beyond the remorse and darkness, the result is more than just appeasement: a return to the light, a celebration of life.

Canción de amor de un hijo a su madre

Face à la mère es, ante todo, una obra basada en una historia real. Es la trágica historia de Jean-René Lemoine, cuya madre fue asesinada, lejos de él, en un Haití asolado por la violencia. Unos años más tarde, el hijo decide confiarle, más allá de la muerte, lo que nunca ha sabido ni se ha atrevido a decirle, en un vasto monólogo poético. Jean-René Lemoine representó este texto en solitario sobre un escenario hace unos diez años. Para darle aún más alcance y universalidad, Alexandra Tobelaim ha optado por confiarlo a un coro de tres actores. También ha querido añadir una partitura musical compuesta por Olivier Mellano. En escena, la batería, el contrabajo y la guitarra dan ritmo y acompañamiento a este canto a los ausentes, dándole un verdadero toque emocional. Más allá del remordimiento y la oscuridad, el resultado es más que un apaciguamiento: es una vuelta a la luz, una celebración de la vida.

Das Liebeslied eines Sohnes an seine Mutter

Face à la mère ist zunächst ein Text, der auf einer wahren Geschichte beruht. Es ist die tragische Geschichte von Jean-René Lemoine, dessen Mutter weit entfernt von ihm in einem von Gewalt geprägten Haiti ermordet wurde. Einige Jahre später beschließt der Sohn, ihr über den Tod hinaus in einem großen poetischen Monolog das anzuvertrauen, was er nie wusste oder wagte, ihr zu sagen. Jean-René Lemoine hatte diesen Text vor etwa zehn Jahren allein auf der Bühne aufgeführt. Um ihm noch mehr Weite und Universalität zu verleihen, hat Alexandra Tobelaim ihn einem « Chor » aus drei Schauspielern anvertraut. Außerdem wollte sie eine von Olivier Mellano komponierte musikalische Partitur einfügen. Auf der Bühne rhythmisieren und begleiten ein Schlagzeug, ein Kontrabass und eine Gitarre den Gesang an die Abwesende und verleihen ihm so zusätzliche Emotionen. Das Ergebnis ist nicht nur eine Beruhigung, sondern auch eine Rückkehr zum Licht und eine Feier des Lebens.

