Baptiste a des parents divorcés et un hamster, Bubulle. Pendant la semaine, il lui invente tout un tas de parcours délirants dans la maison, à rendre fou son père. Et le week-end, il le quitte pour aller chez sa mère et son nouvel amoureux. Mais un jour, tout déraille… Auteur reconnu pour la jeunesse, Antonio Carmona ne craint pas d’empoigner des sujets graves, qu’il sait comme personne désamorcer par la tendresse et l’humour. Après le harcèlement scolaire dans Il a beaucoup souffert Lucifer, il aborde dans ce texte la perte de ce qu’on aime et le poids des non-dits, et nous montre des parents parfois un peu à côté de la plaque. Son écriture cartoon, qui tend vers le burlesque, nous aide à porter un œil malicieux sur toutes les situations de la vie, y compris les plus douloureuses. Avec pour seul effet spécial l’intensité de ses deux comédien.es en plateau, il nous emmène pour un tour de montagnes russes d’émotions.. Tout public

Baptiste has divorced parents and a hamster, Bubulle. During the week, he invents all sorts of crazy routes around the house to drive his father mad. And on weekends, he leaves him to go and stay with his mother and her new boyfriend. But one day, everything goes wrong? Antonio Carmona, a well-known author for young people, is not afraid to tackle serious subjects, which he knows how to defuse with tenderness and humor. After the bullying he dealt with in Il a beaucoup souffert Lucifer, in this text he tackles the loss of loved ones and the weight of unspoken words, and shows us parents who are sometimes a little out of touch. His cartoonish, burlesque writing helps us to see all life?s situations, including the most painful, with a mischievous eye. With only the intensity of his two on-stage come?dien.es as a special effect, he takes us on a rollercoaster ride of emotions.

Baptiste tiene padres divorciados y un hámster llamado Bubulle. Durante la semana, inventa todo tipo de rutas locas por la casa para volver loco a su padre. Y los fines de semana, lo deja para irse a vivir con su madre y su nuevo novio. Pero un día, todo se tuerce.. Antonio Carmona, conocido autor juvenil, no teme abordar temas serios, pero tiene una extraña habilidad para desactivarlos con ternura y humor. Tras tratar el acoso escolar en Il a beaucoup souffert Lucifer, en este texto aborda la pérdida de seres queridos y el peso de las palabras no dichas, y nos muestra a unos padres que a veces están un poco fuera de lugar. Su escritura caricaturesca, que tiende a lo burlesco, nos ayuda a ver todas las situaciones de la vida, incluso las más dolorosas, con ojos traviesos. El único efecto especial es la intensidad de sus dos cómicos en escena, que nos llevan a una montaña rusa de emociones.

Baptiste hat geschiedene Eltern und einen Hamster namens Bubulle. Unter der Woche erfindet er für ihn alle möglichen verrückten Strecken im Haus, die seinen Vater in den Wahnsinn treiben. Und am Wochenende verlässt er ihn, um zu seiner Mutter und ihrem neuen Freund zu fahren. Doch eines Tages gerät alles aus den Fugen Antonio Carmona, ein anerkannter Jugendbuchautor, scheut sich nicht, ernste Themen anzusprechen, die er wie kein anderer mit Zärtlichkeit und Humor zu entschärfen versteht. Nach dem Mobbing in Il a beaucoup souffert Lucifer behandelt er in diesem Text den Verlust von geliebten Menschen und die Last des Unausgesprochenen und zeigt uns Eltern, die manchmal ein wenig neben der Spur sind. Sein Cartoon-Schriftzug, der ins Burleske tendiert, hilft uns, alle Situationen des Lebens, auch die schmerzhaftesten, mit einem verschmitzten Blick zu betrachten. Mit dem einzigen Spezialeffekt der Intensität seiner beiden Komödianten am Set nimmt er uns mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

