Spectacle Humour « Alsacienne d’origine contrôlée » 15 Route de l’Église Saint-Germain-sur-Vienne, 19 janvier 2024, Saint-Germain-sur-Vienne.

Saint-Germain-sur-Vienne,Indre-et-Loire

Découvrez le premier spectacle de Stand-Up à l’alsacienne, pittoresque et interculturel, tout en français, mais avec l’accent ! Comment réussir à Paris avec un accent ? Comment faire Strasbourg-Saint Denis en passant par le Kosovo ? Toutes les réponses, dans le le One Woman Show de Catoch’.

Vendredi 2024-01-19 19:00:00 fin : 2024-01-20 . 25 EUR.

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the first Alsatian-style Stand-Up show, picturesque and intercultural, all in French, but with an accent! How to succeed in Paris with an accent? How do you get from Strasbourg to Saint Denis via Kosovo? All the answers, in Catoch?

Descubra el primer espectáculo de Stand-Up a la alsaciana, pintoresco e intercultural, todo en francés, ¡pero con acento! ¿Cómo triunfar en París con acento? ¿Cómo ir de Estrasburgo a Saint Denis pasando por Kosovo? ¿Todas las respuestas en Catoch?

Entdecken Sie die erste Stand-Up-Show nach elsässischer Art, malerisch und interkulturell, alles auf Französisch, aber mit Akzent! Wie kann man mit einem Akzent in Paris erfolgreich sein? Wie kommt man von Straßburg nach Saint-Denis, wenn man durch den Kosovo fährt? Alle Antworten in der One Woman Show von Catoch?

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme