Spectacle « Illusions Magiques » par Bruno Sandro et Baptiste 15 Route de l’Église Saint-Germain-sur-Vienne, 27 décembre 2023, Saint-Germain-sur-Vienne.

Saint-Germain-sur-Vienne,Indre-et-Loire

Un spectacle de type café théâtre, intimiste pour découvrir un mélange d’imitations visuelles et vocales et de magie close up ! Un plateau de 2 artistes, qui mélangent plusieurs styles d’illusions ….

Jeudi 2023-12-27 19:00:00 fin : 2023-12-29 . 25 EUR.

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An intimate, café-theater-style show featuring a mix of visual and vocal imitations and close-up magic! A 2-artist set, mixing several styles of illusion …

Un espectáculo íntimo al estilo de un café-teatro con una mezcla de imitaciones visuales y vocales y magia de cerca Un conjunto de 2 artistas, que mezclan varios estilos de ilusiones …

Eine intime Show im Stil eines Café-Theaters, bei der Sie eine Mischung aus visuellen und stimmlichen Imitationen und Close-up-Magie entdecken können! Eine Bühne mit zwei Künstlern, die verschiedene Stile von Illusionen mischen …

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme