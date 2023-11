Spectacle « La Magie de Noël » & Visite de l’Atelier du Père Noël 15 Route de l’Église Saint-Germain-sur-Vienne, 16 décembre 2023, Saint-Germain-sur-Vienne.

Saint-Germain-sur-Vienne,Indre-et-Loire

Cette année le magicien sera présent avec Mr Biscuit, avec Pierrot et surtout le Père Noël ! Après le spectacle tu pourras visiter son atelier, le rencontrer et lui remettre ta lettre ! Tu repartiras avec le certificat officiel du Père Noël avec son cachet de cire !.

Dimanche 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-17 . 15 EUR.

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This year, the magician will be present with Mr Biscuit, Pierrot and, above all, Santa Claus! After the show, you can visit his workshop, meet him and give him your letter! You’ll leave with Santa’s official certificate and wax seal!

Este año, el mago estará acompañado por el Sr. Biscuit, Pierrot y, sobre todo, Papá Noel Después del espectáculo, podrás visitar su taller, conocerle y entregarle tu carta Te llevarás a casa el certificado oficial y el sello de cera de Papá Noel

Dieses Jahr wird der Zauberer mit Mr. Biscuit, mit Pierrot und vor allem mit dem Weihnachtsmann anwesend sein! Nach der Vorstellung kannst du sein Atelier besuchen, ihn treffen und ihm deinen Brief überreichen! Du wirst mit der offiziellen Urkunde des Weihnachtsmannes mit seinem Wachssiegel nach Hause gehen!

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme