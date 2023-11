Spectacle Cabaret « Music Hall Live » 15 Route de l’Église Saint-Germain-sur-Vienne, 23 novembre 2023, Saint-Germain-sur-Vienne.

Saint-Germain-sur-Vienne,Indre-et-Loire

Le nouveau spectacle cabaret de Chez les Artistes va vous faire voyager dans la pure tradition du cabaret, avec des strass des plumes, de l’élégance sans oublier le transformisme et l’imitation par Bruno Sandro. Avec les personnages Christophe, Patricia Kaas, Nana Mouskouri ou encore Dalida et Piaf.

Samedi 2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 . 29 EUR.

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Chez les Artistes’ new cabaret show will take you on a journey in the pure tradition of cabaret, with rhinestones, feathers and elegance, not forgetting transformism and impersonation by Bruno Sandro. Featuring Christophe, Patricia Kaas, Nana Mouskouri, Dalida and Piaf

El nuevo espectáculo de cabaret de Chez les Artistes le hará viajar por la pura tradición del cabaret, con pedrería, plumas y elegancia, sin olvidar el transformismo y la imitación de Bruno Sandro. Con Christophe, Patricia Kaas, Nana Mouskouri, Dalida y Piaf

Die neue Kabarett-Show von Chez les Artistes wird Sie auf eine Reise in die reine Tradition des Kabaretts mitnehmen, mit Strass, Federn, Eleganz und nicht zu vergessen die Verwandlung und Imitation durch Bruno Sandro. Mit den Figuren Christophe, Patricia Kaas, Nana Mouskouri oder auch Dalida und Piaf

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme