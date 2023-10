PUYOL-CAZALET en Fêtes 15 Route de Clèdes Puyol-Cazalet, 27 octobre 2023, Puyol-Cazalet.

Puyol-Cazalet,Landes

– vendredi 20h30 Côte à l’Os, 23h30 soirée Bodéga

– samedi 7h rando moto / 11h beesfsteackade / 15h-18h Ball-trap / 18h-22h repas avec le Blablatruck / 20h diffusion de la finale Coupe du Monde / 23h30 soirée Bodéga

– dimanche 12h15 vin d’honneur en musique, apéro/tapas, 14h animation sévillane.

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

15 Route de Clèdes

Puyol-Cazalet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



– friday 8:30 pm Côte à l’Os, 11:30 pm Bodéga evening

– saturday 7am motorcycle ride / 11am beesfsteackade / 3-6pm Ball-trap / 6-10pm meal with the Blablatruck / 8pm broadcast of the World Cup final / 11.30pm Bodéga evening

– sunday 12:15pm vin d’honneur with music, aperitif/tapas, 2pm Sevillian entertainment

– viernes 20.30 h Côte à l’Os, 23.30 h Bodéga evening

– sábado 7h paseo en moto / 11h beesfsteackade / 15h-18h tiro al balón / 18h-10h comida con el Blablatruck / 20h retransmisión de la final de la Copa del Mundo / 23h30 velada Bodéga

– domingo 12.15h Recepción de vinos con música, aperitivo/tapas, 14h Animación sevillana

– freitag 20.30 Uhr Côte à l’Os, 23.30 Uhr Bodéga-Abend

– samstag 7h Motorradtour / 11h beesfsteackade / 15h-18h Ball-trap / 18h-22h Essen mit dem Blablatruck / 20h Übertragung des WM-Finales / 23h30 Bodéga-Abend

– sonntag 12.15 Uhr Ehrenwein mit Musik, Aperitif/Tascherl, 14 Uhr Sevillana-Animation

