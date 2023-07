Concert « Accords d’un soir » 15 route de Barrais-Bussolles Barrais-Bussolles, 22 juillet 2023, Barrais-Bussolles.

Barrais-Bussolles,Allier

Dans le cadre du festival des Monts de la Madeleine, Delphine Bouscot à l’accordéon, Didier Péronnet aux percussions et Michel Léger offrent un répertoire chanson française, jazzy et musette. Guinguette en plein air avec possibilité de repas sucré-salé..

2023-07-22 20:30:00

15 route de Barrais-Bussolles Gite Chez Mâme

Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Monts de la Madeleine festival.

En el marco del festival de los Montes de la Madeleine, Delphine Bouscot al acordeón, Didier Péronnet a la percusión y Michel Léger ofrecen un repertorio de chanson française, jazzy y musette. Guinguette al aire libre con opción de comida dulce y salada.

Im Rahmen des Festivals der Monts de la Madeleine bieten Delphine Bouscot am Akkordeon, Didier Péronnet an den Percussions und Michel Léger ein Repertoire aus französischen Chansons, Jazz und Musette. Guinguette im Freien mit der Möglichkeit, süß-salzige Speisen zu sich zu nehmen.

