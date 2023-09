Exposition : Les pèlerins à l’œuvre 15 Route d’Ainay Valigny, 23 septembre 2023, Valigny.

Valigny,Allier

Les Berges de l’Auron présente l’exposition des Pèlerins à l’œuvre, en partenariat avec les Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay..

2023-09-23 fin : 2023-09-30 . .

15 Route d’Ainay Espace Socio-Culturel

Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Berges de l’Auron presents the exhibition Pèlerins à l’uvre, in partnership with the Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay.

Les Berges de l’Auron presentan la exposición Peregrinos en acción, en colaboración con los Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay.

Les Berges de l’Auron präsentiert in Zusammenarbeit mit den Freunden und Pilgern des Heiligen Jakobus auf dem Weg nach Vézelay die Ausstellung Les Pèlerins à l’?uvre (Pilger am Werk).

