CONVIVIALE Collectif Startups Industrielles AURA X MIRAXESS Jeudi 11 mai, 18h00 15 quai Jean Moulin (Lyon) Gratuit sur inscription (budget participatif)

Le Collectif Startups Industrielles France est né il y a un peu plus d’un an pour faire évoluer l’écosystème startup national en faveur des projets industriels innovants, dans une démarche d’#économiecirculaire et par le biais d’actions concrètes. Ce mouvement de transformation vers une industrie plus #circulaire et #consciente passe par le développement d’écosystèmes dédiés à l’#AmorçageIndustriel dans les #territoires: C’est pourquoi nous organisons régulièrement des conviviales, au plus près des entrepreneurs et des membres du collectif qui les accompagnent :

Miraxess, nous ouvre ses portes le 11 Mai prochain pour la première conviviale de l’année: Venez découvrir le siège et l’ingéniosité de la jeune start-up, fondée en 2015 par Yanis Anteur (PDG) et Paul-Émile René (Directeur de la technologie), au coeur de la création du MIRABOOK, UN LAPTOP CONÇU POUR SE CONNECTER À UN SMARTPHONE ET DE “L’AUGMENTER”, dans une démarche de réduction des émissions de CO2…

Inscription nécessaire pour une bonne organisation (places limitées):

https://airtable.com/shrBMSHmA7Nnmrn5v

Détails du programme :

18h : Accueil

18h20 : Présentation du collectif Start up industrielles

18h30 : Tour de table

18h45 : Visite du site et présentation de la Start-up Miraxess

19h : Apéro convivial dans les locaux de Miraxess. Cocktail participatif, chacun apporte à boire ou à manger, idéalement zéro déchet et végétarien.

21h : fin

Les conviviales du CSI sont l’opportunité pour les #startupindustrielle et leur écosystème de :

1️⃣de découvrir des lieux industriels : fablab industriel, atelier de production, tiers-lieux…

2️⃣de découvrir le collectif et ses membres

3️⃣de générer des rencontres entre porteurs de projet, sous-traitants, acteurs de l’accompagnement et citoyens professionnels

Les conviviales AURA du CSI sont organisées par le LAB01 – Cowork & innovation, partenaire du collectif – contactez Isabelle Radtke si vous souhaitez accueillir une conviviale chez vous :)

06 71 34 90 24 isabelle@lab01.fr

Prochaines dates:

29 juin à Luz’in – Fab Lab à la Tour-du-pin

26 octobre au lab01 – Fab Lab Ambérieu en Bugey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T21:00:00+02:00

