Journées européennes du Patrimoine | Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15, quai François Mittérand Caen, 16 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la 40e édition des Journées européennes du Patrimoine, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville vous ouvre ses portes.

Pour toutes les animations, rendez-vous à l’accueil, sans réservation préalable.Les trésors de la bibliothèqueSamedi 16 de 10h à 11h30 et de 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 15h à 18h

Découverte de documents précieux conservés à la bibliothèque dans ses réserves habituellement inaccessibles au public : livres anciens, herbiers, gravures anciennes représentant les plus beaux sites patrimoniaux régionaux…

Tout public – En continu.Visite découverte de la bibliothèqueSamedi 16 à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h et dimanche 17 septembre à 15h, 16h et 17h

Visite découverte sous l’angle de l’architecture de ce bâtiment créé par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas. Rendez-vous à l’accueil. Durée 30 min.Atelier dentellesSamedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 15h à 18h

L’association Dentelles et Blondes de Caen et Courseulles sur Mer présente ses plus belles pièces et propose des démonstrations. La Blonde de Caen, la Chantilly de Bayeux et la Polychrome de Courseulles n’auront plus de secret pour vous !

Espace Caen Nordic – Tout public – En continu.JeuxSamedi 16 et dimanche 17 septembre en continu

Puzzles et coloriages au rendez-vous de cette nouvelle édition des Journées du patrimoine.

Modularium – Tout public – En continu.Spectacle Qui va chez Baba Yaga ?Samedi 16 septembre à 16h

Une princesse espiègle, Miette, a perdu le goût de la vie. Elle part à sa recherche. D’aventures en malices, elle arrive chez Baba Yaga, la terrible et affamée ogresse. A quelle sauce va-t-elle être mangée ?

C’est un conte philosophique qui questionne le sens de la vie et la recherche du bonheur. Dans ce spectacle, on voyage en musique au son de l’accordéon mais aussi par le conte et les images animées.

La quête de soi et la transformation intérieure sont au coeur de cette épopée à la fois terrifiante et merveilleuse où le magique côtoie le mystérieux. C’est un conte initiatique et intemporel pour les enfants d’aujourd’hui et les enfants d’hier devenus grands.

Par la Compagnie Passeurs de rêves Avec Aurélie Lecorps et Pauline Madeline

Auditorium – À partir de 7 ans – Tickets gratuits à retirer 30 minutes avant – 80 personnes maximum..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

15, quai François Mittérand Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the 40th European Heritage Days, the Alexis de Tocqueville Library is opening its doors to visitors.

For all events, please go to reception, without prior reservation.Treasures of the librarySaturday 16th from 10am to 11:30am and from 2pm to 6pm and Sunday 17th from 3pm to 6pm

Discover precious documents kept in the library’s reserves, which are usually inaccessible to the public: old books, herbariums, old engravings depicting the finest regional heritage sites…

Public ? Saturday 16th at 11am, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm and Sunday 17th at 3pm, 4pm and 5pm

Architectural tour of this building designed by Dutch architect Rem Koolhaas. Meet at reception. Duration 30 min.Lace workshopSaturday September 16, 10am to 12pm and 2pm to 6pm, and Sunday September 17, 3pm to 6pm

The Dentelles et Blondes de Caen et Courseulles sur Mer association presents its finest pieces and offers demonstrations. Blonde de Caen, Chantilly de Bayeux and Polychrome de Courseulles will hold no more secrets for you!

Espace Caen Nordic – Open to the public ? GamesSaturday September 16 and Sunday September 17, non-stop

Puzzles and coloring for this year’s Heritage Days.

Modularium – Open to the public ? Who’s going to Baba Yaga’s? Saturday, September 16, 4pm

Miette, a mischievous princess, has lost her taste for life. She sets off in search of her. From adventure to mischief, she arrives at the home of Baba Yaga, the terrible and hungry ogress. But what will she eat?

This is a philosophical tale that questions the meaning of life and the search for happiness. This show takes us on a musical journey to the sound of the accordion, but also through storytelling and animated images.

The quest for self and inner transformation are at the heart of this epic, at once terrifying and marvelous, where the magical rubs shoulders with the mysterious. It’s a timeless tale of initiation for today’s children and yesterday’s grown-ups.

By Compagnie Passeurs de rêves With Aurélie Lecorps and Pauline Madeline

Auditorium – From age 7 – Free tickets available 30 minutes beforehand – 80 people maximum.

En el marco de las 40 Jornadas Europeas del Patrimonio, la Biblioteca Alexis de Tocqueville abre sus puertas a los visitantes.

Los tesoros de la bibliotecaSábado 16 de septiembre de 10:00 a 11:30 y de 14:00 a 18:00, y domingo 17 de septiembre de 15:00 a 18:00

Descubra preciosos documentos conservados en las reservas de la biblioteca, normalmente inaccesibles al público: libros antiguos, herbarios, grabados antiguos que representan los mejores lugares del patrimonio regional, etc.

Abierto al público ? Sábado 16 a las 11h, 14h, 15h, 16h y 17h y domingo 17 de septiembre a las 15h, 16h y 17h

Visita arquitectónica de este edificio diseñado por el arquitecto holandés Rem Koolhaas. Cita en recepción. Duración 30 min.Taller de encajeSábado 16 de 10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h y domingo 17 de septiembre de 15:00 a 18:00 h

La asociación Dentelles et Blondes de Caen et Courseulles sur Mer presenta sus piezas más bellas y ofrece demostraciones. Blonde de Caen, Chantilly de Bayeux y Polychrome de Courseulles ¡no tendrán más secretos para usted!

Espace Caen Nordic – Abierto al público ? JuegosSábado 16 y domingo 17 de septiembre sin interrupción

Puzzles y coloreables para las Jornadas del Patrimonio de este año.

Modularium – Abierto al público ? ¿Quién va a casa de Baba Yaga? Sábado 16 de septiembre a las 16 h

Miette, una princesa traviesa, ha perdido el gusto por la vida. Se pone en camino para encontrarla. De la aventura a la travesura, acaba en casa de Baba Yaga, la terrible y hambrienta ogresa. ¿Con qué se la comerá?

Se trata de un cuento filosófico que cuestiona el sentido de la vida y la búsqueda de la felicidad. Este espectáculo nos lleva en un viaje musical al son del acordeón, pero también a través de la narración y las imágenes en movimiento.

La búsqueda de uno mismo y la transformación interior están en el corazón de esta epopeya, a la vez aterradora y maravillosa, donde lo mágico se codea con lo misterioso. Un cuento de iniciación intemporal para los niños de hoy y los adultos de ayer.

Por la Compañía Passeurs de rêves Con Aurélie Lecorps y Pauline Madeline

Auditorio – A partir de 7 años – Entradas gratuitas a retirar 30 minutos antes – 80 personas máximo.

Im Rahmen der 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Bibliothek Alexis de Tocqueville ihre Türen für Sie.

Für alle Veranstaltungen begeben Sie sich ohne vorherige Reservierung an den Empfang.Die Schätze der BibliothekSamstag, den 16. von 10:00 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag, den 17. September von 15:00 bis 18:00 Uhr

Entdeckung wertvoller Dokumente, die in der Bibliothek in ihren normalerweise für die Öffentlichkeit unzugänglichen Lagerräumen aufbewahrt werden: alte Bücher, Herbarien, alte Stiche, die die schönsten regionalen Kulturerbestätten darstellen?

Für alle Altersgruppen ? Durchgehend.Entdeckungstour durch die BibliothekSamstag, den 16. um 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr und Sonntag, den 17. September um 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr

Entdeckungstour unter dem Gesichtspunkt der Architektur dieses vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas entworfenen Gebäudes. Treffpunkt: an der Rezeption. Dauer 30 Min.KlöppelworkshopSamstag, den 16. von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, den 17. September von 15 bis 18 Uhr

Der Verein Dentelles et Blondes de Caen et Courseulles sur Mer stellt seine schönsten Stücke vor und bietet Vorführungen an. Die Blonde de Caen, die Chantilly de Bayeux und die Polychrome de Courseulles werden kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Espace Caen Nordic – Für alle Altersgruppen ? Durchgehend.SpieleSamstag, 16. und Sonntag, 17. September durchgehend

Puzzles und Ausmalbilder stehen bei dieser neuen Ausgabe der Tage des Kulturerbes auf dem Programm.

Modularium – Für jedes Publikum ? Durchgehend.Aufführung Wer geht zu Baba Yaga? Samstag, 16. September, 16 Uhr

Die schelmische Prinzessin Miette hat den Geschmack am Leben verloren. Sie macht sich auf die Suche nach ihr. Nach vielen Abenteuern kommt sie zu Baba Yaga, der schrecklichen und hungrigen Ogerin. Welche Soße wird sie essen?

Dies ist ein philosophisches Märchen, das den Sinn des Lebens und die Suche nach dem Glück hinterfragt. In dieser Aufführung reist man mit Musik zum Klang des Akkordeons, aber auch durch das Märchen und die animierten Bilder.

Die Suche nach sich selbst und die innere Transformation stehen im Mittelpunkt dieses erschreckenden und zugleich wunderbaren Epos, in dem das Magische neben dem Geheimnisvollen steht. Es ist ein zeitloses Initiationsmärchen für die Kinder von heute und die Kinder von gestern, die erwachsen geworden sind.

Von der Compagnie Passeurs de rêves Mit Aurélie Lecorps und Pauline Madeline

Auditorium – Ab 7 Jahren – Kostenlose Tickets, die 30 Minuten vorher abgeholt werden müssen – Maximal 80 Personen.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité