EPERON BITERROIS 15 plaine Saint Pierre Les 2 balzanes Béziers, 3 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Gérard Marragou, vous ouvre les portes de ce centre équestre où votre cheval pourra trouver un lieu accueillant et où petits et grands (dès 4 ans), pourront s’adonner à leur passion. Des stages et des cours particuliers sont dispensés toute l’année..

15 plaine Saint Pierre

Les 2 balzanes

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Gérard Marragou, opens the doors of this equestrian centre where your horse will find a welcoming place and where young and old (from 4 years old), will be able to devote themselves to their passion. Training courses and private lessons are available all year round.

Gérard Marragou, abre las puertas de este centro ecuestre donde su caballo encontrará un lugar acogedor y donde jóvenes y mayores (a partir de 4 años), podrán dar rienda suelta a su pasión. Los cursos de formación y las clases particulares están disponibles todo el año.

Gérard Marragou, öffnet Ihnen die Türen dieses Reitzentrums, in dem Ihr Pferd einen einladenden Platz finden kann und in dem Groß und Klein (ab 4 Jahren) ihrer Leidenschaft nachgehen können. Das ganze Jahr über werden Kurse und Einzelunterricht angeboten.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE