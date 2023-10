Nocturne Chophin- Festival 1001 Notes 15 Place Saint-Michel Limoges, 14 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Chopin – Classique – Piano

Les œuvres de Chopin ont toujours joué un rôle important dans l’apprentissage et la carrière du pianiste virtuose Nicolas Horvath, depuis ses programmes de concours, jusqu’à sa découverte par le chef d’orchestre Lawrence Foster. Artiste éclectique, il présente aujourd’hui les Nocturnes, dont il est un habitué, revisité grâce à ses recherches et ses découvertes sur le répertoire français pré-romantique, notamment sur les sonates de compositrices (Brillon de Jouy, Montgeroult …). Tout ce travail a donné à l’interprète un nouveau regard sur les œuvres de cette époque.

Sur réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . EUR.

15 Place Saint-Michel Basilique Saint-Michel-des-Lions

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8 pm.

Chopin – Classical – Piano

Chopin?s works have always played an important role in the training and career of virtuoso pianist Nicolas Horvath, from his competition programs to his discovery by conductor Lawrence Foster. An eclectic artist, he now presents the Nocturnes, of which he is a regular, revisited thanks to his research and discoveries of the pre-romantic French repertoire, particularly sonatas by female composers (Brillon de Jouy, Montgeroult?). All this work has given the performer a new perspective on the works of this period.

Reservations essential by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 20h.

Chopin – Clásica – Piano

Las obras de Chopin siempre han desempeñado un papel importante en la formación y la carrera del virtuoso pianista Nicolas Horvath, desde sus programas de concurso hasta su descubrimiento por el director Lawrence Foster. Artista ecléctico, presenta ahora los Nocturnos, de los que es un asiduo, revisitados gracias a sus investigaciones y descubrimientos del repertorio prerromántico francés, en particular las sonatas de compositoras (Brillon de Jouy, Montgeroult…). Todo este trabajo ha dado al intérprete una nueva perspectiva de las obras de este periodo.

Las reservas deben realizarse por correo electrónico, teléfono o a través de la página web (enlace).

20 Uhr.

Chopin – Klassik – Klavier

Die Werke von Chopin haben immer eine wichtige Rolle in der Ausbildung und Karriere des virtuosen Pianisten Nicolas Horvath gespielt, von seinen Wettbewerbsprogrammen bis hin zu seiner Entdeckung durch den Dirigenten Lawrence Foster. Als eklektischer Künstler präsentiert er heute die Nocturnes, die er regelmäßig spielt, neu interpretiert dank seiner Forschungen und Entdeckungen über das vorromantische französische Repertoire, insbesondere über die Sonaten von Komponistinnen (Brillon de Jouy, Montgeroult?). All diese Arbeit hat dem Interpreten einen neuen Blick auf die ?uvres dieser Epoche verschafft.

Mit obligatorischer Reservierung per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Limoges Métropole