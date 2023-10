Des Tournesols en Hiver – Festival 1001 Notes 15 Place Saint-Michel Limoges, 15 février 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Chant – Musique Classique – Piano

En plein cœur de l’hiver, un ensemble de femmes ukrainiennes investit la basilique pour un moment chaleureux et solaire.

Ce concert sera un assemblage surprenant et singulier, constitué de femmes ukrainiennes réfugiées en France et d’une pianiste ukrainienne, Natacha Kudritskaya, que la France a accueillie depuis de longues années déjà et qui s’est imprégnée de la culture française et européenne.

Participer à ce concert, c’est assister à un moment exceptionnel né de la rencontre entre différents peuples et cultures et c’est aussi un moyen de soutenir les créations des compositeurs ukrainiens.

Sur réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

2024-02-15 fin : 2024-02-15 . EUR.

15 Place Saint-Michel Basilique Saint-Michel-des-Lions

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8pm.

Singing – Classical Music – Piano

In the heart of winter, a group of Ukrainian women take over the Basilica for a warm, sunny evening.

This concert will be a surprising and singular assemblage, made up of Ukrainian women refugees in France and a Ukrainian pianist, Natacha Kudritskaya, whom France has welcomed for many years now, and who has immersed herself in French and European culture.

To take part in this concert is to witness an exceptional moment born of the encounter between different peoples and cultures, and it is also a way of supporting the creations of Ukrainian composers.

Reservations required by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 20h.

Canto – Música clásica – Piano

En pleno invierno, un grupo de mujeres ucranianas toma la Basílica para una velada cálida y soleada.

Este concierto será una sorprendente y singular combinación de mujeres ucranianas refugiadas en Francia y una pianista ucraniana, Natacha Kudritskaya, que vive en Francia desde hace muchos años y se ha sumergido en la cultura francesa y europea.

Participar en este concierto es asistir a un momento excepcional nacido del encuentro entre pueblos y culturas diferentes, y es también una forma de apoyar las creaciones de los compositores ucranianos.

Las reservas deben hacerse por correo electrónico, teléfono o a través de la página web (enlace).

Um 20:00 Uhr

Gesang – Klassische Musik – Klavier

Mitten im Winter erobert ein Ensemble ukrainischer Frauen die Basilika für einen warmen und sonnigen Moment.

Dieses Konzert ist eine überraschende und einzigartige Mischung aus ukrainischen Frauen, die nach Frankreich geflohen sind, und der ukrainischen Pianistin Natacha Kudritskaya, die seit vielen Jahren in Frankreich lebt und die französische und europäische Kultur in sich aufgenommen hat.

Die Teilnahme an diesem Konzert ist ein außergewöhnlicher Moment, der aus der Begegnung zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen entsteht, und eine Möglichkeit, das Schaffen ukrainischer Komponisten zu unterstützen.

Eine Reservierung per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link) ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Limoges Métropole