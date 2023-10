Via Italia – Festival 1001 Notes 15 Place Saint-Michel Limoges, 18 janvier 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Mandoline, Violon, Violoncelle, Alto, Contrebasse.

Si la guitare se revendique de l’Espagne, alors la mandoline est bien italienne !

Cette patrie culturelle où le bien vivre s’est cristallisé en l’image attachante de la «dolce Vita», revendique depuis toujours son identité et sa diversité dans toutes ses formes artistiques.

Pour fêter l’Italie en musique, le Festival 1001 Notes confie à Vincent Beer-Demander, l’un des plus importants mandoliniste actuel, une soirée où le quintette à cordes de 1001 Notes constitue l’écrin idéal de la mandoline.

Sur réservation obligatoire auprès de 1001 Notes..

15 Place Saint-Michel Basilique Saint-Michel-des-Lions

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8 pm.

Mandolin, violin, cello, viola, double bass.

If the guitar is Spanish, then the mandolin is Italian!

This cultural homeland, where the good life has crystallized into the endearing image of « la dolce Vita », has always asserted its identity and diversity in all its artistic forms.

To celebrate Italy in music, the 1001 Notes Festival has entrusted Vincent Beer-Demander, one of today?s leading mandolinists, with an evening in which the 1001 Notes string quintet provides the ideal setting for the mandolin.

Reservations essential with 1001 Notes.

A las 20 h.

Mandolina, violín, violonchelo, viola, contrabajo.

Si la guitarra puede reivindicar España, la mandolina es definitivamente italiana

Esta patria cultural, donde la buena vida ha cristalizado en la entrañable imagen de « la dolce Vita », siempre ha reivindicado su identidad y diversidad en todas sus formas artísticas.

Para celebrar Italia en la música, el Festival 1001 Notes ha confiado a Vincent Beer-Demander, uno de los mandolinistas más importantes de la actualidad, una velada en la que el quinteto de cuerda 1001 Notes ofrece el marco ideal para la mandolina.

Reserva obligatoria con 1001 Notes.

20 Uhr.

Mandoline, Violine, Violoncello, Viola, Kontrabass.

Wenn die Gitarre aus Spanien stammt, dann ist die Mandoline aus Italien!

Diese kulturelle Heimat, in der sich das gute Leben in dem fesselnden Bild des « Dolce Vita » kristallisiert hat, bekennt sich seit jeher zu ihrer Identität und ihrer Vielfalt in allen ihren künstlerischen Formen.

Um Italien musikalisch zu feiern, beauftragt das Festival 1001 Notes Vincent Beer-Demander, einen der bedeutendsten Mandolinisten der Gegenwart, mit einem Abend, an dem das Streichquintett von 1001 Notes den idealen Rahmen für die Mandoline bildet.

Eine Reservierung bei 1001 Notes ist erforderlich.

