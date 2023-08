FESTIVAL D’ORGUES 15 place Jeanne D’Arc Forbach Catégories d’Évènement: Forbach

Moselle FESTIVAL D’ORGUES 15 place Jeanne D’Arc Forbach, 15 septembre 2023, Forbach. Forbach,Moselle 22e Festival d’Orgues Forbach – Völklingen

Concert d’ouverture. Chœur transfrontalier.

Jonas Mayer, direction. Thierry Ferré & Rainer Oster, orgue. Lieu: Eglise Saint-Rémi, Forbach

Retransmission sur grand écran. Entrée libre, plateau. Tout public

Vendredi 2023-09-15 20:00:00 fin : 2023-09-15 21:00:00. 0 EUR.

15 place Jeanne D’Arc

Forbach 57600 Moselle Grand Est



22nd Forbach – Völklingen Organ Festival

Opening concert. Cross-border choir.

Jonas Mayer, conductor. Thierry Ferré & Rainer Oster, organ. Venue: Eglise Saint-Rémi, Forbach

Retransmission on large screen. Free admission, stage xXII Festival de Órgano de Forbach – Völklingen

Concierto inaugural. Coro transfronterizo.

Jonas Mayer, director. Thierry Ferré y Rainer Oster, órgano. Lugar: Eglise Saint-Rémi, Forbach

Retransmisión en pantalla grande. Entrada gratuita, escenario 22. Orgelfestival Forbach – Völklingen

Konzert zur Eröffnung des Konzerts. Grenzüberschreitender Ch?ur.

Jonas Mayer, Leitung. Thierry Ferré & Rainer Oster, Orgel. Ort: Kirche Saint-Rémi, Forbach

Übertragung auf Großleinwand. Freier Eintritt, Bühne Mise à jour le 2023-08-25 par FORBACH TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu 15 place Jeanne D'Arc Adresse 15 place Jeanne D'Arc Ville Forbach Departement Moselle Lieu Ville 15 place Jeanne D'Arc Forbach latitude longitude 49.1855476;6.8999705

15 place Jeanne D'Arc Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/