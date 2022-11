Boeuf Itinérant 15 place du marché, Douriez (62)

Boeuf Itinérant 15 place du marché, Douriez (62), 9 décembre 2022, . Boeuf Itinérant Vendredi 9 décembre, 19h30 15 place du marché, Douriez (62)

0

organisé par compagnie AMUSéON 15 place du marché, Douriez (62) Estaminet l’Andouiller 15 place du marché, 62870 Douriez, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39214 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Nous retournons avec plaisir depuis 13 ans dans cet estaminet, sous les grosses poutres garnies de houblon, voilà un bon moment qui s’annonce, pour musiquer, écouter, danser, chanter… Et pour l’occasion, le patron fait griller un petit cochon de lait dans la grande cheminée, c’est trop bon ! Il est prudent de réserver : 03 21 90 41 53 source : événement Boeuf Itinérant publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:30:00+01:00

2022-12-09T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 15 place du marché, Douriez (62) Adresse Estaminet l'Andouiller 15 place du marché, 62870 Douriez, France Age maximum 110 lieuville 15 place du marché, Douriez (62)

15 place du marché, Douriez (62) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//