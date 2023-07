ATELIER LA FABRIQUE : spécial Cuba 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould, 15 novembre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Dans le cadre de l’exposition sur Cuba, viens réaliser un colibri en origami..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:00:00. .

15 place du Général Leclerc Médiathèque

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



As part of the Cuba exhibition, come and make an origami hummingbird.

En el marco de la exposición Cuba, venga a hacer un colibrí de origami.

Im Rahmen der Ausstellung über Kuba kannst du einen Origami-Kolibri basteln.

