ANIMATION : contes et légendes argonnaises 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould, 28 octobre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Pour fêter Halloween, viens découvrir les contes et légendes argonnaises qui se transmettaient de génération en génération.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 16:30:00. .

15 place du Général Leclerc Office de tourisme

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



To celebrate Halloween, come and discover the tales and legends of Argonne that have been handed down from generation to generation

Para celebrar Halloween, venga a descubrir los cuentos y leyendas de Argonne que se han transmitido de generación en generación

Um Halloween zu feiern, entdecke die Märchen und Legenden der Argonnen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden

