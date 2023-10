Exposition, Jean Laurent un ménéhildien 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould, 7 octobre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Exposition sur Jean Laurent, un ménéhildien trop méconnu.

A découvrir dans la salle d’exposition du musée d’Art et d’Histoire..

2023-10-07 fin : 2023-11-30 . .

15 place du Général Leclerc musée d’art et d’histoire

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Exhibition on Jean Laurent, a little-known menhildian.

To be discovered in the exhibition room of the Musée d’Art et d’Histoire.

Exposición sobre Jean Laurent, un menéhildiano poco conocido.

A descubrir en la sala de exposiciones del Museo de Arte e Historia.

Ausstellung über Jean Laurent, einen allzu unbekannten Memehildianer.

Zu entdecken im Ausstellungsraum des Musée d’Art et d’Histoire.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne