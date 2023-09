VISITE GUIDEE une rue, une histoire à Sainte Ménehould 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould, 24 septembre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Visite guidée thématique sur le nom des rues de Sainte-Ménehould. Partez à la découverte de leurs secrets et anecdotes..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 16:30:00. .

15 place du Général Leclerc Office de tourisme

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Thematic guided tour on the names of the streets of Sainte-Ménehould. Discover their secrets and anecdotes.

Visita guiada temática sobre los nombres de las calles de Sainte-Ménehould. Descubra sus secretos y anécdotas.

Thematische Führung zu den Straßennamen von Sainte-Ménehould. Machen Sie sich auf die Suche nach ihren Geheimnissen und Anekdoten.

