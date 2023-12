Les Ateliers de Françoise – Bibliothèque Fumel 15 Place du Château Fumel, 4 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Françoise vous invitera à célébrer Noël avec la création de tout ce qui représente l’univers magique de cette fête ! Il s’agira de pliages, de découpages et de collages… Réservation obligatoire, pour tout les âges et principalement pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés par un parent..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

15 Place du Château Bibliothèques

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Françoise will invite you to celebrate Christmas with the creation of everything that represents the magical universe of this holiday! It will involve folding, cutting and gluing… Reservation required, for all ages and mainly for children from 6 years old accompanied by a parent.

Françoise te invita a celebrar la Navidad creando todo lo que representa el mundo mágico de estas fiestas Doblaremos, recortaremos y pegaremos… Imprescindible reservar, para todas las edades y especialmente para niños a partir de 6 años acompañados de uno de sus padres.

Françoise lädt Sie ein, Weihnachten zu feiern, indem sie alles kreiert, was die magische Welt dieses Festes darstellt! Es wird gefaltet, geschnitten und geklebt werden… Reservierung erforderlich, für alle Altersgruppen und vor allem für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

