Atelier-conférence-ciné – Le futur Poïpoïdrome flottant 15 place du Château Fumel, 20 septembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Dans le cadre du programme Les Géorgiques, l’association Le Belvédère, La bibliothèque de Fumel et ces nombreux partenaires vous invitent à imaginer le futur Poïpoïdrome flottant, dont le but est de reconnecter les existences de chacun à leurs rivières..

15 place du Château Bibliothèque municipale

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The library presents “Journey to the heart of the living”. A fun and participatory conference around reconnecting with nature with Pablo Gazon, nature animator, facilitator, master composter and agro-ecologist.

A dynamic workshop-conference, rich in sensations and emotions.

En el marco del programa Les Géorgiques, la asociación Le Belvédère, la biblioteca Fumel y sus numerosos colaboradores le invitan a imaginar el futuro Poïpoïdrome flotante, cuyo objetivo es volver a conectar la vida de las personas con sus ríos.

Im Rahmen des Programms Les Géorgiques laden der Verein Le Belvédère, die Bibliothek von Fumel und zahlreiche Partner Sie dazu ein, sich das zukünftige schwimmende Poïpoïdrome vorzustellen, dessen Ziel es ist, die Existenzen aller Menschen wieder mit ihren Flüssen zu verbinden.

