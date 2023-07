ReCréNature 15 Place du 21ème RMVE Noirval, 12 juillet 2023, Noirval.

Noirval,Ardennes

ReCréNature est un atelier de création d’objets de décoration en matériaux naturels, pour la maison ou pour le jardin (produit phare : l’hôtel à insectes ). Visite sur RDV, divers ateliers de création « Nature », tout public (à partir de 3 ans), sur place ou dans vos structures..

15 Place du 21ème RMVE

Noirval 08400 Ardennes Grand Est



ReCréNature is a workshop of creation of decorative objects in natural materials, for the house or for the garden (flagship product: the insect hotel). Visit by appointment, various workshops of creation « Nature », any public (from 3 years), on the spot or in your structures.

ReCréNature es un taller de creación de objetos decorativos en materiales naturales, para la casa o el jardín (producto estrella: el hotel de insectos). Visite con cita previa, diversos talleres de creación « Naturaleza », para el gran público (a partir de 3 años), in situ o en sus instalaciones.

ReCréNature ist eine Werkstatt für die Herstellung von Dekorationsgegenständen aus natürlichen Materialien für Haus und Garten (Hauptprodukt: Insektenhotel). Besichtigung nach Vereinbarung, verschiedene Workshops zum Thema « Natur », für alle Altersgruppen (ab 3 Jahren), vor Ort oder in Ihren Einrichtungen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme