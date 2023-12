Le Noël de Léonard 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent, 20 décembre 2023, Saint-Varent.

Saint-Varent Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 09:00:00

fin : 2023-12-20

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Saint-Varentais, participez à cette journée programmée sous le signe de la lecture mais aussi du bricolage et du partage en famille… histoire d’attendre le père Noël !.

Au programme :

Ateliers des lutins du père Noël (cuisine, bricolage…) de 9h30 à 10h30 et de 14h à 16h30,

Spectacle inédit « Poussière d’étoiles » à 10h30

Contes de Noël à 11h15 et à 16h30

15 Place du 14 Juillet Espace Léonard de Vinci

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



