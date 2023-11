Les Ateliers Enfants 15 Place de l’Ecole Le Chalon, 29 novembre 2023, Le Chalon.

Le Chalon,Drôme

Au Blabla on entre déjà dans la magie de noël avec nos ateliers enfants ouverts à tous et gratuits.

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 17:00:00. .

15 Place de l’Ecole Au Bla Bla

Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At Blabla, we’re already getting into the Christmas spirit with our free children’s workshops, open to all

En Blabla ya estamos imbuidos del espíritu navideño con nuestros talleres infantiles gratuitos y abiertos a todos

In Le Blabla beginnt der Weihnachtszauber bereits mit unseren kostenlosen Kinderworkshops, die für alle offen sind

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme