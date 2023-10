Bourse aux jouets 15 Place de la Salle Polyvalente Mirabel-et-Blacons, 26 novembre 2023, Mirabel-et-Blacons.

Mirabel-et-Blacons,Drôme

Inscription :

7€ l’emplacement de 2m table chaises

2€ emplacement pour portique non fournie

Restauration sur place.

2023-11-26 07:00:00 fin : 2023-11-26 . .

15 Place de la Salle Polyvalente Salle polyvalante

Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Registration :

7? for 2m table and chairs

2? pitch for gantry not supplied

Catering on site

Inscripción :

7? para mesa y sillas de 2m

2? para pórtico no suministrado

Catering in situ

Anmeldung :

7? pro Platz von 2m Tisch und Stühle

2? Stellplatz für Klettergerüst (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans