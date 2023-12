Découverte du logiciel de retouche photo Rawtherapee 15 Place de la République Saint-Symphorien Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Symphorien Découverte du logiciel de retouche photo Rawtherapee 15 Place de la République Saint-Symphorien, 27 janvier 2024, Saint-Symphorien. Saint-Symphorien Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 11:30:00 Atelier numérique en partenariat avec le Photo Club Saint-Symphorien : découverte du logiciel de retouche photo Rawtherapy. Le Photo Club de Saint-Symphorien propose aux photographes amateurs de venir découvrir un logiciel libre et gratuit de développement d’image pour retravailler ses fichiers photo. Vous apprendrez à corriger les couleurs, modifier le cadrage, rectifier la ligne d’horizon, etc. Réservation obligatoire..

Atelier numérique en partenariat avec le Photo Club Saint-Symphorien : découverte du logiciel de retouche photo Rawtherapy. Le Photo Club de Saint-Symphorien propose aux photographes amateurs de venir découvrir un logiciel libre et gratuit de développement d’image pour retravailler ses fichiers photo. Vous apprendrez à corriger les couleurs, modifier le cadrage, rectifier la ligne d’horizon, etc. Réservation obligatoire.

Atelier numérique en partenariat avec le Photo Club Saint-Symphorien : découverte du logiciel de retouche photo Rawtherapy. Le Photo Club de Saint-Symphorien propose aux photographes amateurs de venir découvrir un logiciel libre et gratuit de développement d’image pour retravailler ses fichiers photo. Vous apprendrez à corriger les couleurs, modifier le cadrage, rectifier la ligne d’horizon, etc. Réservation obligatoire. EUR.

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Sauternes Graves Landes Girondines Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Symphorien Autres Code postal 33113 Lieu 15 Place de la République Adresse 15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin Ville Saint-Symphorien Departement Gironde Lieu Ville 15 Place de la République Saint-Symphorien Latitude 44.427675 Longitude -0.490156 latitude longitude 44.427675;-0.490156

15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien/