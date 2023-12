Atelier jeux vidéo : les 13 glyphes 15 Place de la République Saint-Symphorien Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Symphorien Atelier jeux vidéo : les 13 glyphes 15 Place de la République Saint-Symphorien, 24 janvier 2024, Saint-Symphorien. Saint-Symphorien Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 16:00:00 Observez, écoutez, et déchiffrez des langues anciennes dans un univers fascinant inspiré du mythe de Babel. Votre objectif sera de découvrir les 13 glyphes avec Chants of Sennaar. À partir de 7 ans.

Réservation obligatoire..

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21

