Atelier jeux vidéo – Crée ton village de Noël 15 place de la République Saint-Symphorien, 20 décembre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Atelier jeux vidéo : crée ton village de Noël

Venez réaliser le village de Noël de vos rêves grâce à un jeu de construction simple à prendre en main.

A partir de 7 ans (adultes acceptés).

2023-12-20 fin : 2023-12-20 15:30:00. EUR.

15 place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Video games workshop: create your own Christmas village

Come and build the Christmas village of your dreams with an easy-to-learn construction game.

Ages 7 and up (adults welcome)

Taller de videojuegos: crea tu propio pueblo navideño

Ven a construir el pueblo navideño de tus sueños con un juego de construcción fácil de aprender.

A partir de 7 años (se admiten adultos)

Videospiel-Workshop: Gestalte dein Weihnachtsdorf

Erstelle mithilfe eines einfach zu erlernenden Aufbauspiels das Weihnachtsdorf deiner Träume.

Ab 7 Jahren (Erwachsene erlaubt)

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Sauternes Graves Landes Girondines