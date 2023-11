Mois du film documentaire : Vie de chalet 15 Place de la République Saint-Symphorien, 15 novembre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Ce mois de novembre, nous vous donnons rendez-vous pour la diffusion de films documentaires, dans le cadre du « Mois du film documentaire ». En partenariat avec Images en Bibliothèques et ALCA Nouvelle Aquitaine,

Mercredi 15 novembre, 18h00 : LA VIE DE CHALET de Mélanie Gribinski

Produit par Les Productions du Lagon

Propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine et résidence d’artistes gérée par son propriétaire même, le Chalet Mauriac est traversé tout au long de l’année par la fulgurance de ses différents occupants et leurs activités. Dans les cinq chambres, les trois bureaux, la bibliothèque et la cuisine s’élaborent des scénarios énigmatiques. Leurs auteurs, happés par les nécessaires confrontations au monde extérieur, sortent petit à petit de leur huis clos..

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This November, we’ll be screening documentary films as part of « Documentary Film Month ». In partnership with Images en Bibliothèques and ALCA Nouvelle Aquitaine,

Wednesday November 15, 6:00 pm: LA VIE DE CHALET by Mélanie Gribinski

Produced by Les Productions du Lagon

Owned by the Région Nouvelle-Aquitaine and run as an artist?s residence by its very owner, Chalet Mauriac is criss-crossed throughout the year by the whirlwind of its various occupants and their activities. In the five bedrooms, three offices, library and kitchen, enigmatic scenarios unfold. Their authors, caught up in the necessary confrontations with the outside world, gradually emerge from their enclosed space.

Este mes de noviembre proyectaremos documentales en el marco del « Mes del cine documental ». En colaboración con Images en Bibliothèques y ALCA Nouvelle Aquitaine,

Miércoles 15 de noviembre, 18.00 h: LA VIE DE CHALET de Mélanie Gribinski

Producido por Les Productions du Lagon

El Chalet Mauriac, propiedad de la Región de Nueva Aquitania y residencia de artistas dirigida por su propietaria, es atravesado a lo largo del año por sus diferentes ocupantes y sus actividades. En las cinco habitaciones, los tres despachos, la biblioteca y la cocina se desarrollan enigmáticos escenarios. Sus autores, atrapados en las necesarias confrontaciones con el mundo exterior, salen poco a poco de su aislamiento.

Diesen November laden wir Sie zur Ausstrahlung von Dokumentarfilmen im Rahmen des « Monats des Dokumentarfilms » ein. In Partnerschaft mit Images en Bibliothèques und ALCA Nouvelle Aquitaine,

Mittwoch, 15. November, 18.00 Uhr: LA VIE DE CHALET von Mélanie Gribinski

Produziert von Les Productions du Lagon

Das Chalet Mauriac, Eigentum der Region Nouvelle-Aquitaine und eine vom Eigentümer selbst geführte Künstlerresidenz, wird das ganze Jahr über von der Fulminanz seiner verschiedenen Bewohner und deren Aktivitäten durchzogen. In den fünf Zimmern, den drei Büros, der Bibliothek und der Küche werden rätselhafte Szenarien entworfen. Ihre Autoren, die von den notwendigen Konfrontationen mit der Außenwelt getrieben werden, treten nach und nach aus ihrem geschlossenen Raum heraus.

