Atelier numérique – La tête dans les étoiles 15 Place de la République Saint-Symphorien, 24 octobre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Atelier numérique : La tête dans les étoiles

Plongez dans la découverte des étoiles et autres éléments en mouvement dans le ciel grâce à des applications dédiées et des sites spécialisés.

Réservation obligatoire..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:30:00. EUR.

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital workshop: Head in the stars

Immerse yourself in the discovery of stars and other moving elements in the sky, thanks to dedicated applications and specialized websites.

Reservations required.

Taller digital: La cabeza en las estrellas

Sumérjase en el descubrimiento de las estrellas y otros elementos móviles del cielo gracias a aplicaciones específicas y sitios web especializados.

Imprescindible reservar.

Digitaler Workshop: Mit dem Kopf in den Sternen

Tauche ein in die Entdeckung der Sterne und anderer sich bewegender Elemente am Himmel mithilfe von speziellen Anwendungen und spezialisierten Websites.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines