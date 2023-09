Atelier de création et de loisirs 15 place de la République Saint-Symphorien, 14 octobre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Une fois par mois le samedi, de 9h30 à 11h30, la Médiathèque Jean Vautrin à Saint-Symphorien propose des ateliers gratuits de création et de loisirs créatifs aux enfants à partir de 5 ans.

Sur réservation uniquement.

Thème du mois d’octobre : bougeoirs (séance 1) et carterie..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 11:30:00. EUR.

15 place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Once a month on Saturdays, from 9.30am to 11.30am, the Médiathèque Jean Vautrin in Saint-Symphorien offers free creative workshops for children aged 5 and over.

Reservations required.

October theme: candleholders (session 1) and cardmaking.

Una vez al mes, los sábados de 9.30 a 11.30 horas, la biblioteca multimedia Jean Vautrin de Saint-Symphorien ofrece talleres creativos gratuitos para niños a partir de 5 años.

Es necesario reservar.

Tema de octubre: candelabros (sesión 1) y fabricación de tarjetas.

Einmal im Monat samstags von 9:30 bis 11:30 Uhr bietet die Mediathek Jean Vautrin in Saint-Symphorien kostenlose Workshops für Kinder ab 5 Jahren an, in denen sie kreativ sein und sich kreativ betätigen können.

Nur nach vorheriger Anmeldung.

Thema des Monats Oktober: Kerzenhalter (Sitzung 1) und Karterie.

