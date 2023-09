Soirée jeux vidéos 15 Place de la République Saint-Symphorien, 13 octobre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Grande soirée jeux vidéo à la médiathèque !

Venez rivaliser avec vos amis sur « Just Dance », découvrir et essayer la réalité virtuelle, jouer sur ordinateur, tablette, switch et PS4.

James Game Center vous accueillera et vous fera découvrir l’univers rétro gaming et l’histoire du jeu vidéo..

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Video game night at the mediatheque!

Come and compete with your friends on « Just Dance », discover and try out virtual reality, play on computer, tablet, switch and PS4.

James Game Center will welcome you and introduce you to the world of retro gaming and the history of video games.

Noche de videojuegos en la biblioteca multimedia

Ven a competir con tus amigos en « Just Dance », descubre y prueba la realidad virtual, juega en ordenador, tableta, Switch y PS4.

James Game Center estará allí para darte la bienvenida y ayudarte a descubrir el mundo de los juegos retro y la historia de los videojuegos.

Großer Videospielabend in der Mediathek!

Kommen Sie und wetteifern Sie mit Ihren Freunden bei « Just Dance », entdecken und probieren Sie Virtual Reality, spielen Sie auf Computer, Tablet, Switch und PS4.

James Game Center wird Sie begrüßen und Ihnen die Welt des Retro-Gamings und die Geschichte der Videospiele näher bringen.

