Rencontre avec Laurence de la Fuente 15 Place de la République Saint-Symphorien, 6 octobre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Rencontre-lecture avec Laurence de la Fuente, écrivaine et metteuse en scène, autour de son récit Domiciles fantômes (éditions de l’Attente).

En partenariat avec le Chalet Mauriac et ALCA Nouvelle-Aquitaine..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rencontre-lecture with writer and director Laurence de la Fuente, about her story Domiciles fantômes (éditions de l?Attente).

In partnership with Chalet Mauriac and ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Conozca a la autora y directora Laurence de la Fuente en la lectura de su relato Domiciles fantômes (publicado por Éditions de l’Attente).

En colaboración con Chalet Mauriac y ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Lesegespräch mit Laurence de la Fuente, Schriftstellerin und Regisseurin, über ihre Erzählung Domiciles fantômes (éditions de l’Attente).

In Partnerschaft mit dem Chalet Mauriac und ALCA Nouvelle-Aquitaine.

