Concert des 10 ans de l’auditorium – Diffusion en direct 15 Place de la République Saint-Symphorien, 23 septembre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Diffusion en direct de ONBA du concert des 10 ans de l’auditorium

Samedi 23 septembre à 20h précises, ouverture des portes à 19h30

Au programme :

Camille Saint-Saëns Danse de la bacchanale (extrait de Samson et Dalila), Franz Waxma, Carmen Fantasy, Maurice Ravel Rapsodie espagnole, Jacques Offenbach La Vie parisienne (extraits), Maurice Ravel Tzigane et Valse nobles et sentimentales, Igor Stravinski L’Oiseau de feu (1919)

Gratuit, réservation conseillée..

15 Place de la République Salle des fêtes

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Live broadcast from ONBA of the auditorium?s 10th anniversary concert

Saturday September 23, 8pm sharp, doors open at 7:30pm

Program

Camille Saint-Saëns Danse de la bacchanale (excerpt from Samson et Dalila), Franz Waxma, Carmen Fantasy, Maurice Ravel Rapsodie espagnole, Jacques Offenbach La Vie parisienne (excerpts), Maurice Ravel Tzigane et Valse nobles et sentimentales, Igor Stravinsky L?Oiseau de feu (1919)

Free admission, booking recommended.

Retransmisión en directo desde la ONBA del concierto del 10º aniversario del Auditorio

Sábado 23 de septiembre a las 20.00 h en punto, apertura de puertas a las 19.30 h

En el programa

Camille Saint-Saëns Danse de la bacchanale (extracto de Samson et Dalila), Franz Waxma, Fantasía Carmen, Maurice Ravel Rapsodie espagnole, Jacques Offenbach La Vie parisienne (extractos), Maurice Ravel Tzigane et Valse nobles et sentimentales, Igor Stravinsky L’Oiseau de feu (1919)

Entrada gratuita, se recomienda reservar.

Live-Übertragung von ONBA des Konzerts zum 10-jährigen Bestehen des Auditoriums

Samstag, 23. September, pünktlich um 20 Uhr, Türöffnung um 19.30 Uhr

Auf dem Programm stehen:

Camille Saint-Saëns Danse de la bacchanale (aus Samson et Dalila), Franz Waxma, Carmen Fantasy, Maurice Ravel Rapsodie espagnole, Jacques Offenbach La Vie parisienne (Auszüge), Maurice Ravel Tzigane und Valse nobles et sentimentales, Igor Strawinsky L’Oiseau de feu (1919)

Kostenlos, Reservierung empfohlen.

