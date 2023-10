MARCHÉ DE POTIERS 15 Place de la République Castelnaudary, 22 octobre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Venez rencontrer 25 exposants créateurs le samedi 21 et le dimanche 22 octobre 2023 lors du marché de potiers organisé par l’association « La Cassole », à la Halle aux Grains de Castelnaudary !

L’exposition et la vente de poteries est ouverte à partir de 10h et jusqu’à 18h. Vous pourrez également assister à des démonstrations de la réalisation d’une sculpture avec Julie Frilley de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée et démonstrations gratuites..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

15 Place de la République

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Come and meet 25 creative exhibitors on Saturday, October 21 and Sunday, October 22, 2023 at the potters’ market organized by the « La Cassole » association, at the Halle aux Grains in Castelnaudary!

The pottery exhibition and sale runs from 10am to 6pm. There will also be demonstrations of sculpture-making with Julie Frilley from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm.

Free admission and demonstrations.

Venga a conocer a 25 creativos expositores el sábado 21 y el domingo 22 de octubre de 2023 en el mercado de alfareros organizado por la asociación « La Cassole », en la Halle aux Grains de Castelnaudary

La exposición y venta de cerámica estará abierta de 10.00 a 18.00 horas. También habrá demostraciones de escultura con Julie Frilley de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

La entrada y las demostraciones son gratuitas.

Treffen Sie am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Oktober 2023 auf dem vom Verein « La Cassole » organisierten Töpfermarkt in der Halle aux Grains in Castelnaudary 25 kreativ tätige Aussteller!

Die Ausstellung und der Verkauf von Töpferwaren ist von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem können Sie von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr an Vorführungen mit Julie Frilley teilnehmen, wie man eine Skulptur herstellt.

Eintritt und Vorführungen sind kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-02 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois