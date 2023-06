LIGHTNING FEST 15 Place de la République Castelnaudary, 7 juillet 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Le Lightning Fest est un festival qui regroupe des groupes amateurs issus de toute la France (Narbonne, Gap, Paris, Montpellier, Toulouse, etc…). L’objectif du festival est de réunir et partager gratuitement un moment de convivialité entre public et musiciens. Ce festival a également pour objectif de promouvoir et permettre à des groupes amateurs de styles musicaux différents (pop rock, rock, métal, rap etc…) de se produire avec du matériel de qualité et des ingés sons qualifiés et faire connaitre leurs créations musicales.

Au programme :

20 H : Imago

21 H : Binchka

22 H : Spleenbreaker

23 : Hidden Museum.

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Lightning Fest is a festival featuring amateur bands from all over France (Narbonne, Gap, Paris, Montpellier, Toulouse, etc.). The aim of the festival is to bring together and share a moment of conviviality between musicians and the public, free of charge. The festival also aims to promote and enable amateur groups of different musical styles (pop rock, rock, metal, rap, etc.) to perform with quality equipment and qualified sound engineers, and to publicize their musical creations.

The program includes

8pm: Imago

9pm: Binchka

22 H: Spleenbreaker

23 : Hidden Museum

Lightning Fest es un festival que reúne a grupos aficionados de toda Francia (Narbona, Gap, París, Montpellier, Toulouse, etc.). El objetivo del festival es reunir a músicos y público para compartir un momento de convivencia, de forma gratuita. El festival también pretende promover y permitir a grupos aficionados de diferentes estilos musicales (pop rock, rock, metal, rap, etc.) actuar con equipos de calidad e ingenieros de sonido cualificados, y dar a conocer sus creaciones musicales.

El programa incluye

20.00 h: Imago

21.00 h: Binchka

22.00 h: Rompehuesos

23: Museo Oculto

Das Lightning Fest ist ein Festival, das Amateurbands aus ganz Frankreich (Narbonne, Gap, Paris, Montpellier, Toulouse usw.) zusammenbringt. Das Ziel des Festivals ist es, das Publikum und die Musiker zusammenzubringen und kostenlos einen Moment der Geselligkeit zu teilen. Das Festival soll Amateurbands verschiedener Musikrichtungen (Pop-Rock, Rock, Metal, Rap usw.) die Möglichkeit geben, mit hochwertigem Equipment und qualifizierten Tontechnikern aufzutreten und ihre musikalischen Werke bekannt zu machen.

Auf dem Programm stehen

20 Uhr: Imago

21 Uhr: Binchka

22 H : Spleenbreaker

23: Hidden Museum

Mise à jour le 2023-06-26 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11