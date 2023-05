Apéritif-échange « la réforme des retraites ça va changer quoi pour moi » 15 Place de la République, 9 juin 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Thierry Brunet, conseiller à la CARSAT Aquitaine vous accueille autour d’un apéritif pour parler de la réforme des retraites et son impact sur les carrières. Il tentera de répondre à vos questions et vous donnera des informations sur la réforme en cours..

2023-06-09

15 Place de la République Mairie

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Thierry Brunet, advisor at CARSAT Aquitaine welcomes you around an aperitif to talk about the pension reform and its impact on careers. He will try to answer your questions and give you information about the current reform.

Thierry Brunet, asesor de CARSAT Aquitania, le recibirá en un aperitivo para hablarle de la reforma de las pensiones y de su impacto en las carreras profesionales. Intentará responder a sus preguntas e informarle sobre la reforma en curso.

Thierry Brunet, Berater bei der CARSAT Aquitaine, empfängt Sie zu einem Aperitif, um über die Rentenreform und ihre Auswirkungen auf die Berufslaufbahn zu sprechen. Er wird versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen Informationen über die aktuelle Reform zu geben.

