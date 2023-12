Tchaïka 15 Place de la Fontaine d’Ouche Dijon, 3 juin 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

2024-06-03 20:00:00

2024-06-03 21:00:00

La dernière mouette

L’actrice et metteuse en scène chilienne Tita Lacobelli et la marionnettiste belgo-russe Natacha Belova se rencontrent en 2012 à Santiago du Chili dans le cadre du Festival La Rebelión de los Muñecos. Et c’est en 2015, à la suite d’un laboratoire de recherche autour du théâtre contemporain de marionnette, qu’elles décident de créer ensemble Tchaïka, le premier spectacle de la compagnie, conçu entre Buenos Aires, Santiago du Chili et Bruxelles.

Librement inspiré de La Mouette d’Anton Tchekhov, Tchaïka écrit pour une actrice et une marionnette, met en scène une comédienne qui doit faire ses adieux au théâtre lors d’une ultime représentation de la pièce. On devine qu’elle a eu une «belle» carrière et que quitter la scène est une tragédie… mais sa mémoire la trahit, la faisant cruellement vaciller entre l’œuvre de Tchekhov et ses souvenirs tronqués: l’actrice qu’elle fut un jour, son fils, un amant… À l’image des personnages de La mouette, elle aussi devra choisir : continuer ou abandonner.

Présenté au public en 2018, Tchaïka a reçu de nombreux prix : Meilleur spectacle et Meilleure actrice (Círculo de Críticos de Arte de Chile), Prix du public pour la Meilleure mise en scène, (Premios Clap), Prix de Meilleur Seul en scène et Prix Maeterlinck de la Critique en Belgique.

15 Place de la Fontaine d'Ouche Théâtre de la Fontaine d'Ouche

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



