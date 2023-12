La fabuleuse histoire de BasarKus 15 Place de la Fontaine d’Ouche Dijon, 22 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 15:00:00

fin : 2024-02-22 15:30:00

.

BasarKus n’est pas un être comme les autres : créature à deux têtes et multiples jambes, il a aussi plein de bras. D’aventures en aventures, il roule sur lui-même à l’infini. Mais en découvrant qu’il a deux cœurs, BasarKus s’interroge. Et s’ils étaient deux en réalité, collés, inséparables ?

Poussés par une furieuse curiosité, ils ne résistent pas à l’envie de se dissocier.

Leurs jeux consistent désormais à surmonter leurs peurs et à expérimenter coûte que coûte la séparation. Au cours de leurs péripéties, ils découvrent qui ils sont et de quoi ils sont capables, seuls. La Fabuleuse histoire de BasarKus est un duo virtuose et malicieux entre cirque et danse. Anciens élèves de l’Académie Fratellini, Markus et Basil, au jonglage et à l’acrobatie, n’ont de cesse de créer des ponts entre leurs arts. La quête d’identité et la notion d’hybridité sont au centre de cette histoire : où commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Comment l’accepter ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi.

EUR.

15 Place de la Fontaine d’Ouche Théâtre de la Fontaine d’Ouche

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR