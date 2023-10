Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine : Visite guidée « L’église St-Charles de Borromé » 15, place d’Armes Sedan, 9 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

En 1593, Henri de la Tour d’Auvergne entreprend la construction d’un temple calviniste. Transformé en église catholique à la Révocation de l’Edit de Nantes, l’édifice sera la cathédrale des Ardennes sous la révolution. Retour sur l’histoire de Saint-Charles Borromée au travers de son architecture et de son mobilier.Pour en savoir plus.

15, place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



In 1593, Henri de la Tour d?Auvergne undertook the construction of a Calvinist temple. Transformed into a Catholic church after the Revocation of the Edict of Nantes, the building became the cathedral of the Ardennes during the French Revolution. A look back at the history of Saint-Charles Borromée through its architecture and furnishings

En 1593, Henri de la Tour d’Auvergne emprendió la construcción de un templo calvinista. Transformado en iglesia católica tras la revocación del Edicto de Nantes, el edificio se convirtió en la catedral de las Ardenas durante la Revolución Francesa. Un repaso a la historia de Saint-Charles Borromée a través de su arquitectura y mobiliario.Para saber más

Im Jahr 1593 begann Henri de la Tour d’Auvergne mit dem Bau eines calvinistischen Tempels. Nach der Aufhebung des Edikts von Nantes wurde das Gebäude in eine katholische Kirche umgewandelt, die während der Revolution zur Kathedrale der Ardennen wurde. Die Geschichte von Saint-Charles Borromee wird anhand der Architektur und des Mobiliars beleuchtet.Weitere Informationen

