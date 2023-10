Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine : Visite guidée « Se souvenir des morts de la Grande Guerre » 15, place d’Armes Sedan, 4 novembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

La Première Guerre mondiale a fait plus de victimes que toute guerre antérieure. Dans les années qui suivent, la France se couvre de monuments aux morts. Au travers des monuments et plaques commémoratives de Sedan, percevez l’impérieuse nécessité pour la société de l’époque de rendre hommage aux disparus.Pour en savoir plus.

15, place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The First World War claimed more victims than any previous war. In the years that followed, France was covered with monuments to the dead. Take a look at the monuments and commemorative plaques in Sedan, and see how society at the time felt the urgent need to pay tribute to the fallen

La Primera Guerra Mundial se cobró más víctimas que ninguna otra guerra anterior. En los años que siguieron, Francia se cubrió de monumentos a los muertos. Eche un vistazo a los monumentos y placas conmemorativas de Sedán y compruebe cómo la sociedad de la época sentía la imperiosa necesidad de rendir homenaje a los caídos

Der Erste Weltkrieg forderte mehr Opfer als jeder Krieg zuvor. In den darauffolgenden Jahren wurde Frankreich mit Kriegerdenkmälern überzogen. Anhand der Denkmäler und Gedenktafeln in Sedan können Sie erkennen, dass die damalige Gesellschaft die Gefallenen unbedingt ehren musste.Weitere Informationen

