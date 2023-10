Chasse aux trésors : « La sorcière Hermine et l’inverseur du temps » 15, place d’Armes Sedan, 21 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Quelque chose de grave s’est passé à l’école des petits sorciers. Hermine l’apprentie sorcière a mal utilisé son inverseur de temps et de ce fait, a bouleversé les saisons.Ta mission va être de l’aider à retrouver le sortilège qui lui permettra de rétablir le temps.Parcours d’énigme qui permet de découvrir l’histoire de Charleville ou de Sedan de façon ludique !(Récompense incluse).

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . EUR.

15, place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Something serious has happened at the Little Wizards? school. Hermine, the apprentice witch, has misused her time-reversal device, thus upsetting the seasons. Your mission is to help her find the spell that will restore time. A fun way to discover the history of Charleville and Sedan!

Algo grave ha ocurrido en la escuela de pequeños magos. Hermine, la aprendiz de bruja, ha hecho un mal uso de su dispositivo de inversión del tiempo y ha alterado las estaciones… Tu misión es ayudarla a encontrar el hechizo que restablecerá el tiempo… ¡Un recorrido de acertijos que es una forma divertida de descubrir la historia de Charleville o Sedan!

In der Schule der kleinen Zauberer ist etwas Schlimmes passiert. Deine Aufgabe wird es sein, ihr zu helfen, den Zauberspruch zu finden, mit dem sie die Zeit zurückdrehen kann.Ein Rätselparcours, der es ermöglicht, die Geschichte von Charleville oder Sedan auf spielerische Weise zu entdecken!

Mise à jour le 2023-10-13 par Ardennes Tourisme